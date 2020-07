Anzio, nuovo caso di coronavirus: sale a 11 il numero dei positivi in città

Anzio – Nuovo caso di coronavirus ad Anzio. Il Comune ha reso noto che “al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente undici (3 ricoverati in ospedale ed 8 in isolamento domiciliare)”.

“La situazione è monitorata costantemente dall’Asl” ha aggiunto il Sindaco Candido De Angelis.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio