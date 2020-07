Atletico Terme Fiuggi, Forgione: “Credo in questo progetto”

Quello di Cosimo Forgione è stato uno dei nomi caldi di questa estate. Molti gli estimatori del centrocampista che ha però rispedito al mittente le tante offerte ricevute sposando il progetto del’Atletico Terme Fiuggi: “Per definire il mio futuro a Fiuggi è bastata una chiacchierata con il presidente, il direttore e l’allenatore. Mi hanno fatto sentire la loro fiducia, di questo li ringrazio e spero di ripagarli perchè credo fortemente in questo progetto. Voglio fare qualcosa di importante qui”.

Forgione scalpita e si avvicina con entusiasmo alla prossima stagione: “Stanno arrivando tanti giocatori nuovi. Aspettiamo e vedremo quali saranno le loro direttive per il prossimo campionato, confido nelle scelte della società. Per quanto mi riguarda ho sempre creduto nel lavoro senza stare a fare troppe chiacchiere, perciò dico che ci dovremo mettere sotto sin dal primo giorno di ritiro. Dovremo pensare come squadra e credere tutti insieme nello stesso progetto perchè è solo così che si raggiungono gli obiettivi. Siamo pronti e speriamo di fare una grande stagione”.