Case Ater, Montino: “Dalla Regione interventi immediati per le emergenze”

Fiumicino – “Si è tenuta oggi in videoconferenza una riunione con l’assessore alle politiche abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani, il commissario straordinario di Ater ing. Giuseppe Zaccariello e il direttore generale dott. Luigi Bussi in cui abbiamo affrontato il tema delle case di Via Oder”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Insieme a me, i consiglieri del Pd e della Lista civica Zingaretti che qualche giorno fa hanno fatto un sopralluogo nel complesso in questione per verificare la situazione, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile – spiega il sindaco -. Proprio a seguito di quel sopralluogo, abbiamo chiesto e ottenuto la riunione di oggi”.

“I nostri consiglieri, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo – prosegue Montino – hanno riscontrato una situazione di forte degrado, oltre a un uso spesso improprio dell’acqua fornita da Acea”.

“L’assessore Valeriani ha annunciato un intervento strutturale su tutto il patrimonio Ater regionale, incluso quello presente sul territorio di Fiumicino – sottolinea ancora il sindaco – che sarà possibile grazie ai fondi nazionali stanziati per l’ammodernamento e il risparmio energetico”.

“A seguito dell’approvazione della legge Regionale sulla sanatoria e i contenziosi tra Ater e gli inquilino, poi – prosegue il sindaco – e la gestione delle procedure amministrative, si è deciso di aprire uno sportello Ater proprio a Fiumicino che servirà come punto di riferimento per gli inquilini di tutti i nostri complessi di case pubbliche regionali”.

“Inoltre sono previsti interventi immediati per ripristinare la fornitura di acqua e per sanare le situazioni più urgenti – spiega Montino -. A questo proposito, domani stesso una squadra formata dai tecnici di Ater e della ditta di manutenzione dell’azienda, effettuerà un sopralluogo tecnico in via Oder per verificare le opere più impellenti da fare e dare il via ai lavori”.

“Ringrazio l’assessore Valeriani, il commissario straordinario e il direttore di Ater per la disponibilità dimostrata nel volerci incontrare subito – conclude Montino – e per averci assicurato l’attenzione che le persone che vivono nelle case pubbliche che stanno sul nostro territorio meritano”.