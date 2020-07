Cerveteri Calcio, Iurato ai tifosi: “Stateci vicini, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo”

Cerveteri – Sono settimane intense, molto convulse per Fabio Iurato. Da quando ha assunto la presidenza del Cerveteri dedica poco tempo alla famiglia e più alla squadra.

Il Numero Uno del club è motivato, ha assunto la società con l’obiettivo di farne un fiore all’occhiello del comprensorio e in particolare vuole che diventi un club per le famiglie. Intanto sta pensando a come allestire la prima squadra, affidata a Stefano Di Chiara, il quale si sente molto motivato dell’avventura che sta intraprendendo: “In pochi mi conoscono, sto lavorando con serietà e sacrificio per la città – spiega Iurato – mi sto contornando di persone volenterose, inclini alla passione e il lavoro, e sono sicuro che riuscirò a costruire un ‘organigramma fatto di persone stimate. In settimana speriamo di annunciare i primi colpi, i nomi in agenda sono interessanti e sicuramente porteranno molto entusiasmo”.

“Ai tifosi chiedo di starci vicini, anzi li vorrei coinvolgere nel nostro progetto. Qualche giorno fa ho visto dei video del Cerveteri in C2, francamente sono rimasto stupito del seguito che c’era 25 anni fa. Segno che questa tifoseria ha delle potenzialità enormi e non faremo in modo di metterle in atto”.