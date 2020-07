Fipav Roma, Gianmarco e Sara vincono il contest “Disegna la vittoria: Spike il virus, voglio tornare in palestra”

Giammarco Bucciarelli della Spes Mentana e Sara Ramirez della Pallavolo Pomezia sono i due bambini vincitori del contest “Disegna la vittoria: Spike il virus, ho voglia di tornare in palestra“, rispettivamente nelle categorie “Volley S3” e “Under 12“, ideato dalla Commissione Scuola e Attività Promozionali della Fipav Roma. Dopo il rap del volley S3 nel concorso di un anno fa, un disegno per schiacciare il coronavirus e vincere la partita più importante oggi.

L’abituale contest per i bambini avrebbe avuto come tema la partecipazione delle Nazionali alle Olimpiadi di Tokyo, ma com’è noto la pandemia ha interrotto tutte le attività agonistiche. Per continuare a mantenere il filo diretto con i tesserati, il Comitato ha proposto “Disegna la vittoria: Spike il virus, ho voglia di tornare in palestra“, concorso riservato ai giovani atleti partecipanti al Torneone di Volley S3 – la manifestazione itinerante che si svolge da gennaio nelle palestre societarie – e ai tornei Under 12, femminili e maschili.

La sfida era rivolta a tutte le componenti dei gruppi (mini-atleti, genitori, nonni, allenatori, dirigenti) che hanno messo in campo la propria creatività per creare un disegno a mano accompagnato da una descrizione o di un pensiero testuale (una poesia in rima, un breve saggio).

Le Classifiche

Classifica volley S3:

1° classificato Bucciarelli Giammarco – Spes Mentana

2° classificato Macarra Chiara – Pall. Valmontone

3° classificato Gemelli Matilde – Marino Pallavolo

Classifica U.12

1° classificato Ramirez Sara – Pall. Pomezia

2° classificato Incurvati Caterina – Asd Sportinsieme 2015

3° classificato Singh Jasmin – Asd Diamond Roma Pall.

Da parte del Comitato Territoriale Fipav Roma un ringraziamento ai bambini e alle bambine delle società partecipanti al concorso: Giro Volley, Albano Albalonga, San Giorgio Pallavolo, Guidonia Volley, Sportinsieme, Volley Team Monterotondo, Valmontone Volley, Prometeo Monteverde, Lazio Volley&Sport, Spes Mentana, Marino Pallavolo, Pall. Pomezia, Roma7, Pall. Valcanneto, Borghesiana Volley, Diamond Roma Pallavolo, Fonte Roma, Virtus Roma, Tibur Volley. “Dai bambini come sempre è arrivata una grande dimostrazione di creatività e sensibilità. Li ringrazio uno ad uno e ringrazio le famiglie che sono state coinvolte in questi lavori artistici. Vinceremo tutti insieme la partita contro il Covid-19 e torneremo presto in palestra a vivere la pallavolo che tanto amiamo” è il commento del presidente Fipav Roma, Claudio Martinelli.