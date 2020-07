Fiumicino, blitz notturno di FdI-Patria e Libertà contro le strisce blu

Fiumicino – “Abbiamo voluto coprire simbolicamente con dei sacchi della spazzatura i parchimetri per le strisce blu di via Torre Clementina in segno di solidarietà con i residenti ed i negozianti della via”. Lo ha fatto sapere, tramite una nota, il circolo di Fdi-Patria e Libertà.

“Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro all’amministrazione comunale che, dopo un lungo periodo di chiusura causato dalla pandemia, ha pensato bene di andare a danneggiare i ristoratori ed i negozianti di quella che è una delle vie più frequentate della nostra città facendo pagare il parcheggio”.

“Grazie all’inserimento di questa nuova tassa – prosegue la nota – turisti e cittadini valuteranno bene se fermarsi sulla via e questo comporterà un danno economico a delle attività che erano già state messe in grave difficoltà negli ultimi mesi. Auspichiamo che – conclude la nota – quantomeno il Comune faccia marcia indietro e ripristini il parcheggio gratuito per il periodo estivo andando incontro alle esigenze dei ristoratori e negozianti”.