Fondi, al via il primo ciclo di disinfestazione da insetti alati

Fondi – L’Assessore all’Ambiente di Fondi Roberta Muccitelli rende noto che, come di consueto nel periodo estivo, sabato 11 Luglio prossimo, dalle ore 2.00 alle 5.00, su tutto il territorio comunale verrà effettuato dalla ditta Ecosan Italia s.r.l. il primo ciclo di disinfestazione da insetti alati.

I prodotti utilizzati contengono i principi attivi Cipermetrina, Deltametrina, Tetrametrina e Permetrina, classificati dal Ministero della Salute come “Presidi Medico-Chirurgici”.

Nell’occasione, il Comune di Fondi invita la cittadinanza a: tenere chiuse porte, finestre e balconi; tenere in casa gli animali domestici; non lasciare indumenti stesi all’aperto; parcheggiare in modo corretto le automobili al fine di non creare intralcio alla macchina operatrice; innaffiare le piante prima della disinfestazione.

Nell’occasione, il Comune rammenta le misure precauzionali per evitare la proliferazione delle zanzare: eliminare tutte le raccolte d’acqua nei contenitori dei giardini (innaffiatoi, sottovasi, secchi, pluviali, bidoni e contenitori vari) e mantenerli al riparo dalle piogge; eliminare rifiuti e contenitori inutili nei quali possa raccogliersi acqua piovana e svuotare almeno una volta la settimana quelli indispensabili; immettere ogni sette giorni circa nelle caditoie, nei pluviali come pure nelle fosse biologiche, qualche grammo di insetticida larvale (acquistabili presso le farmacie o nei negozi specializzati come rivendite di prodotti per l’agricoltura, ferramenta, etc.). E, infine, svuotare nel terreno, e non nei tombini, i sottovasi delle piante in cui vi sia ristagno d’acqua.

