Latina, Bellini: “Torniamo alla normalità anche con la raccolta dei rifiuti”

Latina – “Sono giorni difficili per la raccolta di rifiuti e credo che sia doveroso informare la cittadinanza di quanto stiamo facendo”. Così, in una nota, l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini.

“La mancata possibilità di conferimento ha creato delle situazioni di disagio – spiega Bellini – che si risolveranno celermente. Ci tengo a ringraziare i coordinatori e i lavoratori di Abc per il grande impegno che stanno profondendo in questa emergenza, dimostrando un grande senso di responsabilità nei confronti della città”.

“In alcune zone della città – continua – l’azienda speciale sta operando, oltre che con i mezzi a carico laterale, anche con i ragni per potere raccogliere ancora più celermente i rifiuti. Da domenica, inoltre, c’è una unità in più per ogni squadra e ci sono anche altri mezzi che sono stati noleggiati appositamente per superare la crisi e per continuare a ritirare il porta a porta. Il contatto con Abc è praticamente continuo e costante ed entro oggi l’emergenza dovrebbe essere rientrata definitivamente”.

“Spiace per il disagio procurato ai cittadini, che hanno dovuto sopportare situazioni poco piacevoli. Abbiamo cercato di creare meno disservizio possibile, dimostrando di sapere fare fronte alle emergenze e questo è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione e per chi in questi giorni ha lavorato perché la città ritornasse alla normalità”, conclude Bellini.

