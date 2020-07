Maurizio Falco è il nuovo Prefetto di Latina

Latina – Il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri, ha deliberato movimenti e nomine di prefetti, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Maria Rosa Trio va a Lecce. Maurizio Falco, da Piacenza, assume le funzioni di prefetto di Latina.

Il saluto del sindaco Coletta

“Saluto e ringrazio a nome di tutta la città il Prefetto Maria Rosa Trio per il fondamentale lavoro svolto a Latina e in provincia. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne la sensibilità, la competenza e la capacità di ascolto nell’approccio sulle problematiche complesse. Colgo l’occasione per porgerle le mie congratulazioni per il nuovo incarico che le è stato affidato a Lecce. Allo stesso tempo faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Latina Maurizio Falco“; il commento del sindaco di Latina, Damiano Coletta.