Nuovo manto stradale per via di Valle Schioia a Lavinio

Anzio – Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale a Lavinio – Anzio, lungo Via di Valle Schioia, nel tratto compreso tra il Centro Ecumenico per la Riconciliazione e la rotatoria di Piazza del Consorzio.

“Ultimato l’intervento in Via di Valle Schioia, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – i lavori proseguiranno, sempre a Lavinio, con il rifacimento dell’asfalto in Via Fucini.

Alla fine della stagione estiva, come da cronoprogramma, sarà riaperto il cantiere per il completamento delle opere di ammodernamento della litoranea Ardeatina, nel tratto compreso tra il Centro Trasmissioni dell’Esercito e Via Fanciulla d’Anzio”.