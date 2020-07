Regione Lazio – “Questa mattina in Consiglio regionale abbiamo assistito alla resa delle Istituzioni. Sulla vicenda mascherine, infatti, la Giunta Zingaretti ci è venuta a dire che un’azienda puó prendere quindici milioni di euro pubblici e farli sparire. L’amministrazione ha gettato la spugna davanti a una società di lampadine che ad oggi si è ben guardata di restituirli se non una minima parte. Il vicepresidente Leodori, in evidente imbarazzo, ha fatto l’ennesima giravolta, negando accordi presi con la Ecotech su un piano di rientro che loro stessi avevano sbandierato ai quattro venti, spiegando che in tutti questi mesi la Regione ha prodotto solamente un decreto ingiuntivo che presentato a una società con capitale sociale di diecimila euro equivale a non aver fatto nulla.

Una vicenda vergognosa che rappresenta la pagina più nera e il punto più basso raggiunto dalla politica regionale. Il presidente zero Zingaretti, ancora una volta assente, si è arreso, ma purtroppo per lui noi invece siamo estremamente determinati a portare avanti questa battaglia. Lo dobbiamo agli operatori sanitari e soprattutto alla nostra gente, la stessa che ha espresso la profonda e totale insoddisfazione nei confronti del Governatore che forse sarebbe ora prendesse seriamente in considerazione di fare un passo indietro”. – È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

A confermare quanto affermato dalla consigliera, il commento di Francesco Lollobrigida: “Lasciano di stucco le risposte contraddittorie della regione Lazio di fronte ai quesiti del consigliere di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, a proposito del piano di rientro per la restituzione dei fondi anticipati alla Ecotech per la fornitura di mascherine anti-Coronavirus. Così come lascia basiti l’ennesima assenza in Consiglio del presidente Zingaretti, che ancora una volta ha scelto di scappare dalle proprie responsabilità invece di presentarsi in Assemblea e rendere conto delle sue gravi azioni e inadempienze.

E’ del tutto evidente che il decreto ingiuntivo sbandierato dal vice presidente Leodori sia del tutto insufficiente a recuperare i soldi pubblici ancora non restituiti dalla società di lampadine, in sostanza per tutti questi mesi la Regione si è presa il lusso di non fare assolutamente nulla per trovare una soluzione rapida e adeguata e rimediare a questa vergognosa vicenda. Zingaretti farebbe bene a valutare l’ipotesi di rassegnare le proprie dimissioni”. – Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

