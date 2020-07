Coronaviruvirus, in provincia di Latina nuovo caso positivo a Terracina

Terracina – Nuovo caso positivo al coronavirus in provincia di Latina. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl di Latina. “Rispetto alla giornata di ieri – afferma l’azienda sanitaria in una nota-, si registra 1 nuovo caso positivo, trattato a domicilio. Il caso è distribuito nel Comune di Terracina (1)”.

Con questo nuovo caso, il numero di pazienti totali in terra pontina dall’inizio dell’emergenza è salito a 567. Fortunatamente, non si registrano nuovi decessi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina