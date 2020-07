Covid-19 a Minturno, eseguiti 83 tamponi: tutti negativi

Minturno – “Ottantatré tamponi… tutti negativi”. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel tirare un sospiro di sollievo, dà comunicazione su Facebook circa l’esito degli accertamenti svolti su quanti sono entrati in contatto con il professionista asintomatico riscontrato positivo al Covid-19 qualche giorno fa (leggi qui).

Nel fornire notizie sull’esito delle attività di controllo svolte dai sanitari in questi giorni, il primo cittadino invita però alla “cautela. Continuiamo a vivere – scrive -, ma con cautela”.

Solo qualche giorno fa la moglie del professionista positivo al coronavirus ha chiesto rispetto per la sua famiglia e per il marito. La donna ha confermato l’accaduto, ma ha anche fatto presente di aver fornito tutti i dati relativi alle persone con le quali l’uomo era entrato in contatto.

E sulla base di quei dati sono stati effettuati i tamponi, tutti negativi, dei quali oggi il sindaco dà notizia. Stefanelli nell’evidenziare che “convivere con il virus significa imparare a gestire gli eventuali casi di positività senza distruggere la nostra economia e la nostra socialità” è proprio sul caso del suo concittadino che si sofferma nella sua nota sul social evidenziando: “Ora voglio solo stringermi intorno a… e alla sua famiglia con stima e affetto”.