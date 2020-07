Dal Comune di Fiumicino in arrivo 650mila euro per il litorale di Focene

Fiumicino – “Durante il consiglio comunale di oggi abbiamo approvato, con i voti della maggioranza e dei consiglieri del M5S, la delibera che stanzia 650 mila euro per il ripascimento e il rinvigorimento delle scogliere di Focene“. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza Paola Magionesi (Pd), Barbara Bonanni (Leu), Angelo Petrillo (Lista civica Zingaretti), Ciro Sannino (Uniti nel Centro), Claudio Cutolo (Civica Montino) e Maurizio Ferreri (Demos).

“Per questo intervento, l’amministrazione ha già commissionato la progettazione e relativi rilievi che serviranno per procedere poi con la gara per l’effettiva realizzazione- spiegano -. Questi fondi si sommano ai 600 mila euro destinati al ripascimento di Fregene sud e ad altri 600 mila euro destinati alla realizzazione di una scogliera che va dal limite massimo di Focene nord all’inizio di Fregene sud stanziati sempre dalla Regione Lazio“.

“Inoltre, saranno disponibili, tramite la Protezione civile, altri 2,5 milioni di euro per la costruzione e il posizionamento in mare della soffolta a protezione delle spiagge di Fregene – aggiungono i capigruppo -. Un’ottima notizia e un risultato importante che punta alla salvaguardia delle nostre spiagge contro l’erosione“.

“Agli atti di una seduta così importante rimarrà che i consiglieri di centro destra di Fiumicino non hanno votato perché nessuno di loro era presente in aula – concludono -. Peccato: hanno perso una buona occasione per approvare un provvedimento molto atteso”.

