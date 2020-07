Fiumicino, Centrodestra e Liste civiche: “L’Amministrazione non dà risposte concrete sul lavoro”

Fiumicino – Si sono riuniti nella serata di ieri i rappresentanti del centrodestra e delle liste civiche presenti sul territorio di Fiumicino per discutere sui temi del lavoro.

“Da questa riunione è emersa la volontà di riaffermare la posizione alternativa a questa Amministrazione – si legge in una nota stampa del centrodestra – che non dà risposte, specie sui temi più vicini alle necessità dei cittadini che riguardano il lavoro, la cassa integrazione (che ricordiamo a Fiumicino conta il 90% della popolazione attiva per le grandi infrastrutture presenti sul territorio) e il riassetto delle attività produttive insieme ad un programma di rilancio economico che parte dalla rigenerazione urbana e dal turismo”.

“Tutto ciò è necessario e creare un ponte con le realtà istituzionali, regionali e nazionali, vicine al nostro mondo è doveroso per sostenere la città nel post emergenza Covid-19″ conclude il centrodestra.

