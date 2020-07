Rapina in Toscana, 29enne arrestato ad Ardea

Ardea – Nella giornata di oggi, ad Ardea, i Carabinieri del nucleo operativo a radiomobile di Aprilia hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pistoia, un 29enne domiciliato a Tivoli.

L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di “rapina in concorso” commesso in provincia di Pistoia il 3 dicembre 2019. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

