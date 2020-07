Anzio, in arrivo 310mila euro per rendere più sicure le scuole del territorio

Anzio – Ben 310mila euro destinati alle scuole del territorio. E’ il contributo che l’Amministrazione comunale di Anzio, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ottenuto tramite il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per finanziare interventi urgenti per l’adeguamento di spazi ed aule didattiche.

Il contributo di 310.000 euro, frutto del lavoro dell’Amministrazione De Angelis e dell’Ufficio Comunale alla Pubblica Istruzione, potrà essere investito per effettuare interventi di efficientamento energetico, sicurezza, innovazione, accessibilità, impianti sportivi e connettività nei plessi scolastici del territorio.

Inoltre, il sindaco Candido De Angelis, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, per verificare gli interventi connessi all’avviso del Miur ed al programma operativo nazionale (Pon), ha convocato un tavolo operativo con i cinque dirigenti scolastici degli istituti comprensivi che si terrà venerdì 10 luglio alle ore 11.30 presso la Sala Giunta di Villa Corsini Sarsina.

