Ardea, sequestrato un terreno di 10mila metri quadri a Nuova Florida

Ardea – Sequestrato un terreno di 10mila metri quadrati a Nuova florida, tra via Pisa e via Modena. Il terreno in questione, carpito per usucapione da alcune persone della zona e rivenduto come terzo in buona fede ad un agricoltore locale, ha ora i sigilli apposti dalla Polizia Municipale.

Il tribunale di Velletri vuole vederci chiaro, anche se l’ultimo acquirente aveva mostrato un “regolare” rogito notarile durante la manifestazione realizzata da alcuni politici locali di sinistra. Oggi forse si sta arrivando alla soluzione definitiva di questo terreno che doveva essere ceduto al comune per convenzione della lottizzazione Nuova Florida, ma che mai nessuna amministrazione ha preso e trascritto al patrimonio comunale.

Per questo motivo, il terreno in questione (e molti altri) sono finiti in proprietà per uso capione. Addirittura ci sono tratti di strada di viale Nuova Florida che risultano ancora intestate catastalmente ed in proprietà all’acquirente del terreno sul quale poi si realizzò il tratto della doppia carreggiata di viale Nuova Florida a Rio Verde.

Un fare tipico delle amministrazioni precedenti anche se ironia della sorte il proprietario della strada da cedere al comune, nonostante abbia fatto dal suo legale diffidare il sindaco dell’epoca, questi non lo ha preso in consegna. Ieri dopo anni è arrivata qualche ordinanza del tribunale per cui la municipale ha provveduto ad affiggere i cartelli come si vede in zona.