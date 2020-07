Covid a Fiumicino, Coronas: “Bloccare le notizie non ci aiuta a gestire l’emergenza”

Fiumicino – “In una situazione di emergenza sanitaria come quella che sta affrontando il nostro territorio, il divieto di rilasciare informazioni è solo controproducente. Eppure ai dipendenti di un hotel coinvolto dalla Regione Lazio per gestire al meglio l’emergenza, è stato esplicitamente chiesto di non rilasciare dichiarazioni o divulgare notizie su quanto sta accadendo all’interno della struttura”. Ad affermarlo in un comunicato è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Qualora qualcuno dall’esterno dovesse richiedere informazioni, – prosegue il Capogruppo – i dipendenti vengono ‘invitati’ a mantenere il silenzio. E’ inaccettabile vietare la trasmissione di informazioni su una situazione che coinvolge tutta la comunità. Ancora meno corretto è cercare di ottenere il silenzio dei propri dipendenti intimandoli a fare attenzione e dirgli come comportarsi“.

“Presenterò personalmente un’interrogazione comunale urgente per fare luce sulla questione – conclude Coronas -. Usare parole e citazioni “pronte per l’uso”, è un metodo di copertura delle notizie che va contro la trasparenza che dovrebbe essere una caratteristica essenziale di questi momenti critici”.

