La star di “Glee” Naya Rivera è dispersa in un lago della California

Los Angeles – Naya Rivera, star della popolare serie televisiva “Glee”, è attualmente dispersa nel lago Piru, in California, e le autorità locali temono che possa essere annegata.

A far scattare l’allarme è stato il ritrovamento del figlio di quattro anni di Rivera, che si era addormentato sulla barca noleggiata qualche ora prima insieme alla madre. Stando alle dichiarazioni del bambino, l’attrice si sarebbe allontanata per una nuotata e non sarebbe più rientrata.

Naya Rivera è diventata famosa interpretando il ruolo della cheerleader Santana Lopez in “Glee”, una serie già funestata da numerose tragedie: nel luglio del 2013 Cory Monteith, interprete di Finn Hudson, è morto di overdose e nel 2018 Mark Salling (che vestiva i panni di Noah Puckerman) si è tolto la vita a 36 anni dopo essere stato accusato di detenzione di materiale pedopornografico.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cinema