Minturno: al parco Recillo arriva l’area fitness e sulle spiagge le discese per i disabili

Minturno – Da due giorni sono in corso i lavori per la realizzazione di un’area fitness all’interno di parco Recillo sul

lungomare di Scauri. Si tratta di un’opera che rientra in una serie di interventi programmati dall’amministrazione comunale di Minturno.

I lavori non sono, infatti, finalizzati solo alla realizzazione e l’allestimento di una zona da destinare alle attività motorie. Tra gli altri è prevista la realizzazione di accessi per diversamente abili su alcune spiagge libere del litorale di Scauri e Marina di Minturno e l’adeguamento e il completamento della pubblica illuminazione di traverse e piazzette.

Un piano di interventi utile al superamento delle barriere architettoniche, ma anche a favorire l’attività sportiva all’aperto, per un importo di oltre 600mila euro deliberata dalla Giunta comunale già nel marzo scorso.