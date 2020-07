Quartiere Zodiaco, la Giunta di Anzio approva la riqualificazione

Anzio – La Giunta De Angelis ha approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualificazione ed arredo urbano al Quartiere Zodiaco (secondo stralcio) e per la realizzazione dei marciapiedi, sulla Via Nettunense, al Quartiere Falasche (primo stralcio), per un investimento complessivo pari a 600.000 euro.

L’approvazione delle due delibere è finalizzata alla successiva adozione di tutti gli atti consequenziali, a cura dell’Ufficio Tecnico, per l’affidamento dei lavori e per le l’esecuzione delle opere.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio