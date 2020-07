Severini: “L’arte di copiare. Ecco come la maggioranza fa politica”

Fiumicino – “La question time che avevo presentato personalmente al Sindaco il 19/02/2020, in merito al Centro vaccinazioni di Palidoro, è stata palesemente copiata. La mia richiesta, era già stata protocollata (clicca qui per leggere), ma due giorni dopo, esattamente il 21/02/2020, la maggioranza ha protocollato un’interrogazione quasi identica”. A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Non basta – prosegue Severini -. Nonostante abbia chiesto direttamente al Presidente del Consiglio Comunale di affrontare le due dichiarazioni in modo unificato, e di spostare la seduta del consiglio prevista per l’8 luglio per impossibilità a partecipare, non ho ricevuto risposta. La cosa più grave è stato il venire a conoscenza che la questione in oggetto sia stata comunque affrontata in data odierna.

Tutto ciò è fuori dal regolamento, o comunque dal rispetto istituzionale. La presidenza, prima di protocollare qualsiasi documento, ha il dovere di verificare se non ne sia presente già uno attinente allo stesso discorso. La proposta dovrebbe anche essere dichiarata illegittima, in quanto già presentata, o – in alternativa – unificarli.

Con questo non solo si assiste a un’inosservanza delle regole, ma anche ad un ‘copiato’ delle richieste da me presentate, che si traduce, e voglio essere buono, in una mancanza di rispetto. La presidente del Consiglio deve ricordarsi che il suo ruolo è istituzionale, super partes, non è certo la presidente della maggioranza, né è deputata a difenderla o favorirla anche ai limiti del regolamento”.