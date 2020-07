Tamponi all’aeroporto di Fiumicino, 5 positivi dal volo della Qatar Airways

Fiumicino – “Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways. I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento”. Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Oggi sono previsti gli atterraggi di altri due aerei ma, secondo quanto riferisce l’Ansa, non ci sarebbero passeggeri con passaporto bengalese a bordo del primo dei due voli di linea della Qatar Airways atterrato alle 6.30.

Il volo, come quello che dovrebbe atterrare attorno alle 13.30 sempre della compagnia del Qatar, era tenuto sotto stretto controllo sanitario dopo che ieri sono stati respinti 125 bengalesi arrivati con un volo Qatar. A quanto appreso, già nella serata di ieri, con un apposito notam, l’Enac aveva invitato tutti i vettori a non imbarcare passeggeri di origine bangladese su voli diretti in Italia.