Upper Seeds: iniziative a contatto con la natura a Latina

Latina – Il Comune di Latina e la Cooperativa Sociale Labirinto, all’interno del progetto Upper, promuovono la realizzazione degli Upper Seeds, iniziative e laboratori basati sulla natura a carattere sportivo, sociale, assistenziale ed educativo.

Lo fanno con un avviso pubblico a cui possono partecipare enti del terzo settore, comitati di cittadini, istituti scolastici, imprese e liberi professionisti, in forma singola oppure aggregata. Ci sarà anche una iniziativa pubblica di presentazione via web, martedì 14 luglio a partire dalle ore 17.30 (qui il link per partecipare: https://meet.google.com/eue-wfud-epm) per poter rispondere a domande, curiosità e dubbi in merito ai dettagli dell’avviso.

La finalità è allargare l’offerta di attività a contatto con la natura, accessibili e di qualità, per tutte le fasce d’età ed i gruppi sociali. Le iniziative potranno essere realizzate all’interno del Parco Produttivo Area Mercato, in via Roccagorga a Latina, oppure in spazi privati idonei messi a disposizione dai proponenti, sempre all’interno del territorio comunale.

Le iniziative che prevedono l’uso degli spazi privati dei proponenti possono svolgersi a partire dal 01/10/2020. Le iniziative che prevedono l’uso del Parco Produttivo Area Mercato o di altre eventuali spazi comunali possono svolgersi dal 01/05/2021. Tutte le iniziative dovranno concludersi entro il 31/08/2022.

Le iniziative selezionate saranno oggetto di un apposito accordo con il Comune di Latina che regolerà la gestione delle iniziative da parte dei proponenti, l’uso degli spazi comunali (se previsti) e le agevolazioni messe a disposizione dal Comune di Latina e dagli altri partner del progetto Upper. Il Comune di Latina, attraverso i partner del progetto Upper, offrirà: l’uso degli spazi, un servizio di promozione e pubblicità delle iniziative, un servizio di consulenza specialistica sui temi dell’educazione basata sulla natura, informazione e supporto per il rispetto delle misure anti-Covid.

Non è previsto il trasferimento di fondi o contributi in denaro per lo svolgimento delle iniziative.

Le iniziative rivolte a bambini e ragazzi saranno inserite nel Piano Educativo di Comunità del Comune di Latina, in via di definizione, che coordinerà proposte educative complementari ed integrative a disposizione delle scuole e del territorio.

