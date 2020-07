Al Coni di Formia il raduno della Nazionale Italiana di Hockey su ghiaccio

Formai – Il Coni di Formia si prepara a ospitare la nazionale italiana di hockey su ghiaccio. I 23 giocatori, guidati da coach Greg Ireland, 54enne tecnico canadese, si tratterranno nel centro di preparazione atletica del sud pontino da domenica 12 a sabato 18 luglio per essere sottoposti a una serie di test fisici e atletici sotto la supervisione del personale medico del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il raduno è finalizzato non solo alla preparazione atletica in vista degli appuntamenti sportivi del prossimo anno, ma soprattutto a consolidare lo spirito di squadra in vista di due appuntamenti importanti nel 2021: i Mondiali Top Division e il torneo di qualificazione olimpica, entrambi in programma in Lettonia il primo a maggio il secondo a fine agosto.

A confermare le finalità con le quali è stata promosso questo raduno nel Coni di Formia, il coach ha evidenziato in una nota: “Sarà importante per cementare ulteriormente il gruppo che nella prossima stagione dovrà affrontare impegni estremamente importanti per l’hockey italiano”.

