Ardea – Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 10 luglio, sul lungomare degli Ardeatini. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19:20 all’altezza del civico 103a e ha coinvolto tre automobili.

Un uomo, alla guida di una Renault Scénic proveniente da Torvaianica, stava entrando nel parcheggio di fronte ad un Bed and Breakfast e, invadendo la carreggiata opposta, si è scontrato con una Fiat 500 proveniente da Anzio. Quest’ultima, a causa del violento impatto, ha urtato una Ford Fiesta. Non risultano feriti ma per le macchine è servito l’intervento del carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ardea.

Un luogo già tristemente noto, quello del lungomare degli Ardeatini, che negli anni scorsi ha fatto da sfondo a diverse tragedie, tra le quali si ricordano un bambino investito e ucciso da un Cotral nel 2016 e un uomo accoltellato a morte nel 2018.

