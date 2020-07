Csen sezione calcio, una giornata dedicata ai corsi di formazione a Roma

Roma – Il calcio si ferma sul campo, ma non nelle teorie. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale, lo Csen sezione calcio, ente di promozione sportiva, in collaborazione con Ellis, Centro Educativo per lo Sport di Roma ha promosso una giornata di formazione con i vari associati da tutta Italia.

Allenatori, istruttori e dirigenti hanno tenuto un corso di aggiornamento in vista della riapertura delle attività calcistiche che si spera, in settembre, possano tornare a vivere come prima dell’isolamento per il coronavirus.

Il direttore del centro di formazione sportiva Marco Stomeo ci ha tenuto a sottolineare l’imporantanza di praticare le discipline sportive: “Noi siamo una realtà ben consolidata, che nel quartiere di Casal Bruciato contribuisce allo sviluppo delle attività sportive. Ne abbiamo molte e questa collaborazione con CSEN ci sta portando dei buoni risultati – afferma Stomeo – il nostro obiettivo è crescere, e compiere un salto di qualità con CSEN”.

L’incontro ha prodotto risultati positivi e temi di dibattito interessanti in previsione della riapertura della manifestazione calcistiche. Tra i relatori l’ex campione del Milan Giuseppe Sabadini.