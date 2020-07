Dalla Coldiretti di Latina 2mila chili di pasta, frutta e verdura per la Caritas

Latina – Ben 2000 chili di pasta, frutta e verdura sono stati donati oggi, 10 luglio, alla Caritas di Latina da parte della Coldiretti della città, con la collaborazione del Consorzio Copla di Fondi.

Il direttore della Coldiretti di Latina Carlo Picchi, dopo aver ringraziato pubblicamente Guido la Rocca Lino e Conti (rispettivamente presidente e direttore del Consorzio Copla di Fondi), ha sottolineato come creare nuove sinergie tra enti e istituzioni sia fondamentale per combattere soprattutto in questo momento la vecchia e nuova povertà.

Picchi ha inoltre chiarito che “l’ingente offerta di pasta e prodotti ortofrutticoli permetterà la preparazione di circa 120 pasti per la mensa dedicata a persone provenienti da situazioni di forte disagio economico e sociale”.

La donazione verrà messa a disposizione delle famiglie bisognose di Latina, tra le quali è stato registrato un sensibile aumento della presenza dei cittadini locali.

