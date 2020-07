Dall’Europa 40mila euro per le scuole di Montalto di Castro e Pescia Romana

Montalto di Castro – Il comune di Montalto di Castro ha ottenuto un finanziamento di 40mila euro per le scuole del territorio. “Non appena uscita – commenta la delegata all’edilizia scolastica Ornella Stefanelli – abbiamo partecipato a questa importante misura del Miur per i fondi strutturali europei – Pon 2014-2020.

Grazie a questi fondi per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le nostre scuole ripartiranno ancora più in sicurezza a settembre. Un segno – conclude Stefanelli – della grande sensibilità che questa amministrazione rivolge alla pubblica istruzione e ai relativi immobili di Montalto e Pescia“.