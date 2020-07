Delfino trovato morto sulla spiaggia di San Felice Circeo

San Felice Circeo – Nei giorni scorsi, sull’arenile di San Felice Circeo è stato trovato un delfino spiaggiato, ormai privo di vita. Lo stesso esemplare era comparso il giorno prima all’altezza del litorale di Fondi e soccorso da alcuni bagnanti che lo avevano riportato pian piano al largo nella speranza di salvargli la vita.

Secondo le prime ipotesi, il delfino si era probabilmente avvicinato alla costa perché malato. Per confermare questa tesi, ora si attendono i risultati delle analisi, effettuate per risalire all’effettiva causa del decesso. Il fondato timore, considerato i casi dell’anno scorso, è che si tratti di morbillo, un virus molto pericoloso per la specie.

