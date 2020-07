Europa League, ai quarti sarà Siviglia-Roma

Nyon – Definito a Nyon il tabellone dei quarti di finale di Europa League. Al sorteggio nessuna delle squadre arrivate agli ottavi ha in tasca il biglietto per la Final Eight che si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto in partite a eliminazione diretta negli stadi di Colonia (che ospiterà la finale), Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen.

Nelle urne c’erano i nomi delle squadre che devono ancora disputare la gara di ritorno degli ottavi in programma tra il 5 e il 6 agosto: Olympiakos-Wolves, Rangers-Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar, Basaksehir-Copenaghen, Eintracht Francoforte-Basilea, Lask Linz- Manchester United. Poi ci sono Inter-Getafe e Roma-Siviglia, due partite che si giocheranno in gara secca in Germania.

Questo il tabellone della Final Eight di Europa League, in programma in Germania dal 10 al 21 agosto, dopo il sorteggio di oggi:

Quarti di finale (10-11 agosto)

1) Wolfsburg (Ger)/Shakthar Donetsk (Ukr)- Eintracht Fr. (Ger)/Basilea (Sui)

2) Lask (Aut)/Manchester United (Eng) – Basaksehir (Tur)/Copenaghen (Den)

3) Inter (Ita)/Getafe (Esp) – Rangers (Sco)/Bayer Leverkusen (Ger)

4) Olympiacos (Gre)/Wolverhampton (Eng) – Siviglia (Esp)/Roma (Ita)

Semifinali (16-17 agosto)

vincente 4 vs vincente 2

vincente 3 vs vincente 1

Finale (21 agosto)

Monchi: “Sarà una partita difficile”

“Prima di tutto ci sarà da superare una partita molto complicata come quella contro la Roma, viene difficile oggi guardare altro. L’Europa League è diventata una competizione complessa, ci son squadre importanti e arrivare in finale sarà davvero difficile. Dobbiamo procedere passo dopo passo, provando a superare ogni ostacolo sulla nostra strada“.

Non vuole commentare i sorteggi dei quarti di finale di Europa League il ds del Siviglia, Monchi, che da ex giallorosso pensa alla sfida con la Roma negli ottavi. Intervistato dal club andaluso Monchi conclude. “Li conosco bene, hanno apportato cambiamenti e ci vorrà molto da parte nostra. Hanno una buona squadra ed una storia importante, saranno un avversario impegnativo“.

Il passaggio del turno

Se batterà il Siviglia negli ottavi, che si disputano in gara secca, la Roma nei quarti di finale di Europa League se la vedrà con la vincente di Olympiakos-Wolverhampton (1-1 all’andata), è quanto ha deciso il sorteggio integrale che si è tenuto nel quartier generale dell’Uefa a Nyon.

Le Final Eight si giocheranno dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen, tutte le sfide saranno ad eliminazione diretta. Al momento il tabellone degli ottavi, che si giocheranno tra il 5 e il 6 agosto, è tutto da completare.

Sei gare prima del lockdown dovuto all’emergenza Covid hanno disputato le gare di andata, non le italiane, Inter-Getafe e Roma-Siviglia si dovranno giocare in gara secca in una sede ancora da definire.