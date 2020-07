Fare Verde Civitavecchia, l’iniziativa “Il mare d’inverno” prosegue anche d’estate

Civitavecchia – “Il mare d’inverno”, l’ormai celebre iniziativa di Fare Verde che si svolge nei mesi di gennaio e febbraio, quest’anno si terrà anche d’estate.

Fare Verde Civitavecchia, infatti, insieme all’associazione locale Gente Libera – Tu diventa come noi e in collaborazione, per il ritiro dei rifiuti, con i servizi ecologici portuali, ha organizzato la pulizia della spiaggia della Frasca per sabato 11 luglio. All’evento parteciperà anche il presidente nazionale di Fare Verde, l’avvocato Francesco Greco, in visita presso il locale gruppo.

“I volontari delle associazioni – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, il presidente di Fare Verde Civitavecchia Paolo Giardini e il responsabili dell’attività del gruppo Gente Libera – Tu diventa come noi, Maurizio Esposito – coglieranno anche l’occasione per annotare la tipologia e la quantità dell’immondizia raccolta sulla spiaggia e ricordiamo che è un dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni collaborare per tenerle pulite”.

Per chi volesse partecipare, l’organizzazione fa presente che la manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa Covid-19 e che l’appuntamento è per sabato 11 luglio alle ore 08.30, presso Strada Torre Valdaliga Nord (termine allevamento ittico). Per ulteriori informazioni: 3494035913 / fareverdecivitavecchia@gmail.com.

