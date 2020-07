Fiumicino, operai al lavoro per potenziare ed estendere la fibra ottica in via Valderoa

Fiumicino – “Proseguono i lavori di potenziamento ed estensione della rete di fibra ottica in via Valderoa”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta di un intervento che da diversi mesi sollecitiamo a Tim, proprietaria della fibra – spiega Caroccia -. Per quello che ci compete, stiamo cercando di garantire una connessione ad alta velocità ad una porzione di territorio con un’elevata densità abitativa, dove la richiesta di questo tipo di servizi e molto alta”.

“Il lockdown ha dimostrato come una buona connessione a internet sia prioritaria per tutte le famiglie – conclude Caroccia – anche per il lavoro e lo studio”. I lavori procedono nel tratto da via Passo Buole fino a Via Rugiadi.