Formia – “Sono iniziati oggi dei lavori di ripristino della strada sterrata che porta al Monte Redentore e all’Eramo di San Michele. Le diverse piogge dei mesi scorsi hanno comportato tanti problemi di stabilità e piccola caduta massi che hanno reso la strada difficilmente percorribile”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Formia.

“Sono tante le persone che si recano in montagna per i più svariati motivi, molti hanno orti o animali da governare, molti vanno su per trascorrere una giornata all’insegna del relax, dell’aria fresca e buona – prosegue la nota -. La nostra città ha la fortuna di vivere tra il mare e la montagna e quest’ultima ci offre scorci unici, dove l’aspra roccia carbonatica apre a lussureggianti prati di macchia mediterranea, con lecci e querce che la fanno da padrone.

Foto 2 di 2



“I lavori dureranno qualche giorno e metteranno in sicurezza circa un chilometro e mezzo di strada necessaria a tutti. Inoltre tale sistemazione diventa importantissimo per consentire ai mezzi di soccorso di essere utili durante gli incendi boschivi e questo aiuta sia i vigili del fuoco che i carabinieri forestali che la protezione civile ad accelerare i tempi di intervento e ad agevolare le operazioni di soccorso – conclude la nota -. Ora bisogna adoperarsi anche su altre strade come ad esempio quella di Camporarello, altra strada molto usata dagli allevatori e da chi si adopera per prevenire gli incendi”.