Il Papa nomina Mario Draghi membro della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali

Città del Vaticano – “Il Santo Padre ha nominato Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali l’Illustre Professore Mario Draghi, già Presidente della Banca Centrale Europea (Italia)”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede.

Assieme a lui, il Pontefice argentino nomina membri ordinari anche due sociologi, il prof. Pedro Morandé Court, Professore Emerito di Sociologia presso la Pontificia Università Cattolica del Cile (Cile), e la Prof.ssa Kokunre Adetokunbo Agbontaen Eghafona, Professoressa di Sociologia e Antropologia presso l’Università di Benin (Nigeria).

Nato a Roma il 13 settembre 1947, il Mario Draghi si è laureato in Politica Economica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” e ha conseguito il dottorato in Economia presso il Massachussetts Institute of Technology. Nel 1981 è diventato Docente Ordinario di Economia e Politica Monetaria presso la Facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze.

È stato Direttore Esecutivo della Banca Mondiale e in seguito Direttore Generale del Ministero del Tesoro del Governo italiano. È stato Governatore della Banca d’Italia dal 2005 al 2011 e Presidente del Financial Stability Board dal 2006 al 2011 quando è diventato Presidente della Banca Centrale Europea fino al 2019. È membro del Consiglio di amministrazione dell’Institute for Advanced Study (IAS) e del Gruppo dei Trenta (G30). È autore di numerose pubblicazioni, con contributi che spaziano dalla macroeconomia all’economia internazionale e alla politica monetaria.

(Il Faro online)