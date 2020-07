Maxi blitz sul litorale, arrestati 8 pusher tra Ladispoli e Cerveteri

Maxi blitz alle prime luci dell’alba di oggi, 10 luglio, fra i comuni di Cerveteri, Ladispoli e Anguillara Sabazia. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, infatti, hanno intercettato e arrestato 8 uomini per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra loro, anche un membro delle forze dell’ordine.

L’operazione, avviata nel novembre 2019 dai carabinieri di Civitavecchia unitamente a quelli della Stazione di Ladispoli ha consentito di individuare la “piazza di spaccio” tra Ladispoli e Cerveteri, portando alla luce una solida rete di collegamenti con i fornitori di diverse sostanze stupefacenti come cocaina, marijuana e hashish. La droga venduta veniva chiamata “Rolex” per sottolinearne l’elevata qualità.

Durante l’attività d’indagine, durata circa 3 mesi, i carabinieri hanno arrestato ben 13 persone nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sequestrato complessivamente un carico di droga del valore di 300mila euro. Tra loro un membro delle forze di polizia, che forniva strategie e consigli per eludere i controlli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)