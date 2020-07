Paura a Pomezia, incendio alla case popolari di via Singen

Pomezia – Attimi di paura per gli abitanti delle case popolari di via Singen, a Pomezia, dove è scoppiato un incendio intorno alle 15:50 di oggi.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Pomezia. Sul luogo anche diverse ambulanze del 118. Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato rogo.

Notizia in aggiornamento…