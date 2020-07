Regata velica al Lago di Bracciano, Regione: alcun nulla-osta necessario

La Regione Lazio non deve concedere alcun Nulla – Osta per lo svolgimento della regata velica in programma nei mesi di luglio/agosto/settembre 2020 del Lago di Bracciano, ricadente nei territori dei Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Per la manifestazione, alla luce dei contenuti della nota del Comune di Trevignano Romano del 09/07/2020, non c’è bisogno del rilascio dell’atto concessorio visto che, come specificato, l’utilizzo del lago non è a fini esclusivi, è temporaneo, non prolungato nel tempo ed è, infine, strettamente limitato allo svolgimento delle gare veliche.

Sulla base delle indicazioni fornite, e in assenza di comunicazioni diverse da parte dei competenti Comuni interessati, la Regione Lazio per la regata velica non deve quindi rilasciare alcun nulla-osta idraulico, ferme restando le competenze e le funzioni assegnate ai fini della sicurezza per la navigazione in acque interne nonché in merito alle attività di controllo sul corretto uso del bene demaniale.

