Tragedia a Gaeta, turista americana muore in spiaggia

Gaeta – Tragedia a Gaeta, sulla spiaggia di Fontania, all’estremità di Serapo. Durante una tranquilla giornata estiva come tante altre, infatti, una anziana (79 anni), originaria del New Jersey, si è accasciata all’improvviso, mentre era in riva al mare.

Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata colta da un malore che le è costato la vita. A prestarle immediato soccorso prima un’amica che era con lei, poi il personale del 118, giunto sul posto poco dopo, mentre era stata allertata anche l’eliambulanza. Purtroppo, per l’anziana non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.

Sul posto, sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di porto, che hanno ricostruito l’intera vicenda e, una volta risaliti all’identità della vittima, hanno avvisato i familiari, a cui, dopo gli esami del medico legale, è stata restituita la salma.

