Ventotene, riapre al pubblico la biblioteca dedicata a Mario Maovaz

Ventotene – Dedicata al bibliotecario dei Confinati “Mario Maovaz”, piccola, accogliente e con un’offerta di libri composita e aggiornata, riapre al pubblico, con regolamentazione per la sicurezza, la biblioteca di Ventotene dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00.

Testi di scrittori italiani e stranieri per piccoli e grandi, in prestito gratuito, disponibili e spesso necessari per conoscere la storia dell’isola, il suo continuo essere teatro, scenario e testimonianza di eventi vicini e lontani della storia italiana ed europea.

Tanti sono i libri che compongono il ricco e curato patrimonio che fanno di questo piccolo luogo, della penombra delle sue stanze, un punto di riferimento per chi arriva e per coloro che, sull’isola, vivono.

E come per la biblioteca del tempo del Confino politico, ancora oggi si possono fare viaggi in terre lontane, conoscere cose antiche e sempre nuove, scoprire segreti e tradizioni, ripercorrere i tanti passi che la storia ha tracciato sulla bellissima isola di Ventotene.

