Ardea, il sito del Comune in aggiornamento, l’Assessore Possidoni: “Finalmente”

Ardea – “Con l’aiuto dei dipendenti dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile stiamo aggiornando alcune parti del sito internet del comune di Ardea. Quella dell’Anagrafe è una sezione estremamente vasta, è un’operazione che doveva essere eseguito molti anni fa, seguita da un costante aggiornamento, visto che le procedure amministrative possono mutare nel tempo”. A darne notizia è l’assessore Alessandro Possidoni, attraverso la sua pagina Facebook.

“Stiamo cercando di caricare sul sito la maggior parte della modulistica che i cittadini richiedono – prosegue -. È inconcepibile per me che oggi i cittadini non abbiamo una modalità semplice come quella virtuale di scaricare i moduli di richiesta. Nella nuova casa comunale chiederò di mettere anche degli espositori per aiutare chi non ha la possibilità di stampare”.

“Naturalmente, questo aggiornamento va di pari passo con il processo di digitalizzazione delle procedure su cui vi darò notizie a giorni e che porterà ulteriori benefici per dipendenti e cittadini. L’aggiornamento della sezione anagrafe e stato civile è un lavoro decisamente impegnativo ma che contiamo di terminare entro la fine della prossima settimana”.

“Come ho detto – conclude l’Assessore – è un lavoro in continua evoluzione e non abbiamo neppure la pretesa della perfezione. Se avete dei suggerimenti o delle necessità sulla modulistica e sulle procedure, fatemelo presente. Le critiche costruttive e i feedback dei cittadini sono sempre benvenuti”.

