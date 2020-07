Ardea, raccolta differenziata, il Sindaco: “Multe salate ai trasgressori”

Ardea – “Fioccheranno multe salate per chi non rispetta le regole imposte dalla raccolta differenziata dei rifiuti”. Lo dichiara il Sindaco di Ardea, Mario Savarese attraverso la propria pagina Facebook.

“Ancora oggi – spiega il primo cittadino -, erroneamente, molte persone pensano di poter accumulare tutti i propri rifiuti per conferirli in un unico sacco solo nel giorno in cui è previsto il ritiro del rifiuto secco non altrimenti differenziabile: questa è infatti la corretta definizione di quanto i cittadini di Ardea possono lasciare fuori l’uscio della propria abitazione a partire dalle 21 del lunedì e del venerdì”.

“A partire dal 10 luglio, dopo le 21, si potranno esporre, tutti accumulati in un sacco trasparente, per consentire il controllo, tutti quei rifiuti che non è stato possibile differenziare. Il sacco non dovrà assolutamente contenere scarti di cucina, carta o cartone, contenitori di plastica di qualunque genere, metalli; insomma, ogni cosa che non è differenziabile e conferibile nei giorni previsti”.

“Inizieremo a partire dalla prossima settimana – conclude il Sindaco – con una campagna di controlli durante la quale saranno apposti adesivi con la scritta ‘rifiuto non conforme’ su quanto sarà impropriamente esposto. Ai cartellini seguirà la verifica da parte della Polizia Locale e saranno elevate sanzioni per i trasgressori”.

