Atletico Terme Fiuggi, colpo di mercato: arriva Lamin Bittaye

L’Atletico Terme Fiuggi mette a segno un ero e proprio colpo di mercato. Il club biancorosso si è infatti assicurato il forte esterno d’attacco Lamin Bittaye.

Classe 1995 con alle spalle esperienze importanti con le maglie di Vastese, Matelica e, nell’ultima stagione, Calvina. “Son contentissimo di aver scelto l’Atletico Terme Fiuggi – le prime parole in rossoblu di Bittaye – credo nel progetto della società che mi ha accolto benissimo. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare il direttore, il mister e il presidente per la fiducia”.

Cosa aspettarci da Bittaye in campo? L’ala si racconta e ne approfitta per lanciare un messaggio ai tifosi: “Voglio mandargli un grande saluto. Sono un esterno d’attacco veloce, mi piace puntare l’uomo e attacco molto la profondità. Mi metto a disposizione della squadra, posso giocare sia a destra che a sinistra, sceglierà il mister, lui sa dove posso rendere meglio”.

Bittaye è pronto e già scalpita all’idea di vestire la maglia dell’Atletico Terme Fiuggi: “Ringrazio molto la mia ex società Calvina, ma ora voglio far bene qui. Credo molto nello spirito di gruppo quindi il primo obiettivo è quello collettivo della squadra. Sia noi che la società volgiamo fare bene nella prossima stagione e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei compagni. Forza Atletico Terme Fiuggi!”.