Covid-19, nuovo caso a Nettuno: è una donna ungherese di ritorno da Bucarest

Nettuno – Una donna ungherese di 57 anni di ritorno da Bucarest e residente a Nettuno è risultata positiva al coronavirus. Appena atterrata è stata posta in isolamento fiduciario e sono state avviate tutte le procedure relative al contact tracing internazionale.

Ad un tampone di controllo è risultata positiva ed in seguito è stato disposto il ricovero in una struttura ospedaliera. La donna, oggi, è stata trasferita ad altra Asl di competenza. Restano in isolamento domiciliare moglie e marito di Nettuno risultati positivi al Covid 19 lo scorso 30 giugno. Lo rende noto il Comune di Nettuno.