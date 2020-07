Fondi film festival: tutto pronto per il taglio del nastro

Fondi – Dopo mesi di stop delle attività culturali a causa dell’emergenza epidemiologica l’associazione Giuseppe De Santis diventa protagonista della ripartenza, proponendo a Fondi nella splendida cornice del Complesso di San Domenico – grazie alla disponibilità dell’Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi – la XIX edizione del FONDIfilmFESTIVAL (il programma completo sarà reso pubblico il prossimo 18 luglio).

La manifestazione, come indicato nel manifesto di anteprima, si svolgerà dal 25 luglio al 1° agosto 2020, con circa due mesi di anticipo rispetto alle date consuete per consentire la maggiore partecipazione possibile del pubblico: oltre alle proiezioni pomeridiane (con riduzione dei posti) in Sala Lizzani, gli incontri e le proiezioni serali si svolgeranno infatti all’aperto nel chiostro di San Domenico, ma nel pieno rispetto dei vigenti protocolli di prevenzione dei contagi: misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento di almeno un metro dei posti a sedere – tranne per chi non ne è soggetto, come i nuclei familiari -, prenotazione obbligatoria, regolamentazione dei flussi in entrata e uscita, presidio degli spazi a cura del personale del Festival, dispenser per l’igienizzazione delle mani, etc.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è concepita in modo da garantire la totale sicurezza degli spettatori e comporta maggiori sforzi organizzativi ed economici, per cui chiediamo sin d’ora la collaborazione del nostro pubblico nel rispettare le regole.

Siamo certi – conclude la nota – che il desiderio di cultura e socializzazione ci consentirà di ritrovarci nei giorni del Festival, condividendo piacevoli momenti di arricchimento: la cultura è un legame che unisce, arricchisce, fornisce conforto, ispirazione e speranza, ancor più in un tempo di incertezza”.

