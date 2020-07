Formia, riscontrarti quattro nuovi positivi al Covid-19

Formia – Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha dato notizia su Facebook che in città sono risultati positivi al Covid-19 4 persone. Il primo cittadino, nel riportare il bollettino dell’Asl sottolinea: “Le quattro persone sono in buone condizioni di salute, con sintomi lievi. I medici dell’Asl si sono messi subito al lavoro per circoscrivere i contatti”.

Nel divulgare la notizia, Villa evidenzia ancora una volta l’importanza di “seguire tutte le prescrizioni, portale la mascherina nei luoghi chiusi, mantenere le distanze, utilizzare da parte dei gestori dei locali tutte le misure di prevenzione e soprattutto trascrivere le generalità dei propri clienti in una banca dati della durata di almeno 15 giorni”.

Il sindaco nella sua nota conclude ribadendo: “Non serve alcuna caccia all’untore, perché tutte le persone coinvolte sono collaborative e serie”. Dall’inizio della pandemia ad oggi in tutto si sono riscontrati 20 casi di coronavirus a Formia, di cui un deceduto.