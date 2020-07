Il Comune di Minturno arruola 14 vigili stagionali

Minturno – Sono 14 i vigili stagionali chiamati a supportare il Comando di Polizia Municipale di Minturno nel corso dei due mesi estivi. “Un servizio – ha dichiarato il sindaco Stefanelli – a garanzia di una maggiore sicurezza per i

residenti e i turisti”

A esporre tutta la serie di attività che i vigili stagionali svolgeranno, il comandante della Municipale, Antonio Di Nardo: “Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale possiamo contare anche quest’anno sull’incremento di risorse umane. Abbiamo istituito il servizio in bici, il servizio in moto e il servizio in spiaggia in collaborazione con la guardia costiera. Sono predisposti, inoltre – continua Di Nardo – posti di blocco sul territorio e vengono svolti accertamenti anche con Targa sistem per verificare la regolarità di polizza assicurativa, controlli notturni e diurni e ancora accertamenti sugli esercizi commerciali per la ‘sicurezza covid’, distanziamento e uso delle mascherine”.

Sono già evidenti i risultati dell’incremento del personale di polizia locale il comandante evidenzia: “Sono state centinaia le sanzioni emesse nei confronti di veicoli sul territorio. Abbiamo assicurato il controllo all’interno del mercato settimanale a partire dalle 4 di mattina. Svolgeremo servizi di controllo sulla regolarità commerciale e anche sui cantieri edili”.