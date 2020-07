Jacobs fa 10,21 in finale sui 100 e si prepara per Savona: “Con Tortu il confronto sarà di stimolo”

Rieti – La stagione di Marcell Jacobs nei 100 metri scatta dal crono di 10.21 (+1.1) ottenuto in finale dopo il 10.22 (+1.7) della batteria al Trofeo Città di Rieti.

Sulla pista dello stadio Guidobaldi, in un pomeriggio decisamente caldo (32 gradi) lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro firma un esordio incoraggiante. Il velocista che vanta un primato personale di 10.03 centrato nella scorsa stagione rompe il ghiaccio in batteria, con una partenza ancora da aggiustare, migliorata invece in finale, dove si lascia alle spalle il campione italiano dei 200 metri Antonio Infantino (Athletic Club 96 Alperia) con 10.58 dopo il 10.51 della batteria, e lo junior ostacolista Lorenzo Simonelli (Esercito) in decisa crescita, 10.68 in finale dopo il 10.63 della batteria con cui migliora di quasi due decimi il primato personale.

“Mi aspettavo qualcosa di più – commenta Jacobs – ma sicuramente è stato importante ricominciare a gareggiare, mi mancava tanto l’effetto dello stadio. Sinceramente speravo qualcosa di meglio, perché in batteria non sono praticamente partito, il tempo di reazione è stato altissimo. In finale mi sembra di essere partito meglio. Sulla fase lanciata invece mi sto sentendo bene e ricominciare a gareggiare mi porterà a crescere. Ora penso alla prossima gara che sarà giovedì a Savona e sicuramente sarà di stimolo il confronto con Filippo Tortu”.

Con la prestazione odierna, Jacobs si issa momentaneamente al secondo posto delle freschissime liste europee stagionali, superato soltanto dall’elvetico Silvan Wicki, 10.11 a Bulle, nella gara del 10.22 di Luca Lai. Il 25enne velocista di Desenzano del Garda, campione italiano in carica, toglie un decimo rispetto all’esordio della scorsa stagione, quando era scattato da 10.31 a Castiglione della Pescaia, pur in una prova condizionata dalla pioggia. Il suo 2020, dopo lo sprint di Savona di giovedì, proseguirà con Trieste il 1° agosto, quindi l’11 agosto a Turku, in Finlandia, poi Padova per gli Assoluti di fine agosto e per il meeting del 12 settembre, e poi il Golden Gala Pietro Mennea del 17 settembre.

(fonte@fidal.it/foto@Bufalino/Fidal)