Maury’s Com Cavi Tuscania, dall’Olimpia Bergamo arriva Cioffi

Altro arrivo “pesante” tra le fila della Maury’s Com Cavi Tuscania. In prestito dall’Olimpia Bergamo arriva Massimiliano Cioffi, ventottenne centrale di 195 cm, risultato lo scorso anno, a San Donà di Piave, miglior muratore del campionato assieme al nostro Mario Ferraro.

Come è maturata la scelta di venire a giocare nella Tuscia?

“Quando militavo nell’Olimpia Bergamo ho giocato contro Tuscania nei play off e in quella occasione ho avuto immediatamente l’impressione di un’ottima squadra con dei tifosi eccezionali“.

Quali traguardi ti proponi di raggiungere sotto la guida di Paolo Tofoli?

“Il mio obiettivo personale è continuare a far bene e migliorare con Paolo. La squadra è ambiziosa, lo staff tecnico è di ottimo livello e ci sono tutti i presupposti per far bene e giocarsela. Dopo lo stop per il covid-19 non vedo l’ora di iniziare“.

Parlaci di te, dei tuoi hobby o di cosa fai nel tempo libero.

“Ho iniziato a giocare a pallavolo a 16 anni e ho visto che per me era naturale. Come tutti i ragazzi ho iniziato con il calcio e ho praticato nuoto per tanti anni. Studio per laurearmi in scienze motorie e nel tempo libero mi piace giocare a basket con gli amici. Suono la chitarra“.

CARRIERA

2020/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 A3 Invent San Donà di Piave

2018/2019 A2 Olimpia Bergamo

2017/2018 A2 Caloni Agnelli Bergamo

2016/2017 A2 Caloni Agnelli Bergamo

2012/2016 B1 Caloni Agnelli Bergamo

2011/2012 B2 Pol. Bresso

2010/2011 C PGS Bresso

2009/2010 B2 Volley Segrate

2006/2008 C1 Volley Bresso